In Zoos gibt es immer wieder Todesfälle – auch bei Elefanten. „In den vergangenen 30 Jahren sind in europäischen Zoos mehr als 30 Asiatische Elefanten an Herpes gestorben", hieß es dazu vom Tierpark Hagenbeck. „Es ist wirklich nicht schön, wenn man daneben steht, wenn so ein Elefant stirbt“, erzählt Zootierarzt Michael Pflügger. „Aber man kann nur versuchen, was geht. Und hin und wieder gelingt es mal, dass einer wieder gesund wird.“ (mtu)