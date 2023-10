Taylor Boyle (27) aus Tennessee hatte sich die nächsten Tage sicher anders vorgestellt, als er morgens auf sein Motorrad stieg, um etwas frühstücken zu fahren. Später am Tag will er sich noch mit Freunden treffen. Doch dazu kommt es vorerst nicht.

Lese-Tipp: Nach dramatischem Unfall: Mann überlebt fünf Tage in Schlucht

Am Sonntagmorgen wird er das letzte Mal gesehen, sagt das Knox County Sherrif’s Office. Schnell beginnen seine Freunde sich zu sorgen. Was sie nicht ahnen können: Ihr Freund steckt furchtbar in Schwierigkeiten. Taylor stürzt und landet in einer Böschung im Graben. Unmöglich, ihn von der Straße aus zu bemerken! Aus eigener Kraft kann der 27-Jährige sich nicht befreien.