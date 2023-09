Sie hat nur leichte Verletzungen!

Eine deutsche Motorradfahrerin aus Baden-Württemberg hat in Österreich einen Sturz in eine 45 Meter tiefe Schlucht überlebt. Sie und ihr Lebensgefährte waren mit ihren Motorrädern auf einer kurvenreichen Bergstraße bei Au unterwegs, als die Frau in einer Linkskurve auf einer Brücke mit ihrem Fahrzeug ausrutschte und gegen die Brückenmauer prallte.