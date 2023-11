Den Stuhlgang nicht mehr kontrollieren können und bei der eigenen Körperhygiene komplett von jemand anderem abhängig sein: An sich schon eine Situation, vor der viele Angst haben. Was „Team Wallraff“-Reporter Abdullah allerdings undercover als Helfer in einem Pflegeheim der Fontiva-Gruppe im baden-württembergischen Leimen beobachtet, geht weit darüber hinaus. Obwohl die Windel eines Bewohners vor lauter Kot schon durchhängt, soll er sich in diesem Zustand an den Esstisch setzen und sein Abendbrot zu sich nehmen.