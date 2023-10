Taylor-Trinkspiel außer Kontrolle: Betrunkener Passagier erbricht sich in Flieger

Eigentlich wollten sich Sportreporter Jeff Darlington und seine Freunde nur etwas die Zeit vertreiben, während sie auf ihren Flug nach Miami warteten. Also schauten sie sich in einer Bar am Flughafen in Buffalo das Football-Spiel zwischen den New York Jets und den Kansas City Chiefs an. Doch nicht das Spiel stand im Mittelpunkt ihrer Aufmerksamkeit, sondern Pop-Ikone Taylor Swift. Die saß im Publikum und wurde regelmäßig von den Kameras eingefangen, wann immer sie für die Spieler jubelte.

Lese-Tipp: Schnell und leicht erklärt: Das sind die wichtigsten Regeln beim American Football

Kurzerhand machten Darlington und seine Kameraden ein Trinkspiel aus der Übertragung. Darlington selbst schrieb auf X, dem ehemaligen Twitter: „Der Abflug vom Flughafen in Buffalo verzögert sich, aber wir machen das Beste daraus. Wir trinken jedes Mal, wenn Taylor Swift gezeigt wird. Los geht's!“ Nach jeder fünften Runde habe er die Getränke an der Bar nachfüllen müssen, so Darlington.