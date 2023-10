Taylor Swift sorgt für Staraufgebot im Football-Stadion

Taylor Swift (33) heizt die Gerüchteküche weiter an. Am vergangenen Sonntag hat die US-Sängerin beim NFL-Spiel der Kansas City Chiefs gegen die New York Jets erneut ihren angeblichen Dating-Partner Travis Kelce (33) angefeuert. Dieses Mal kam die Musikerin jedoch nicht allein ins Football-Stadion.

Blake Lively (36) etwa brachte sowohl ihre Schwester Robyn Lively (51) als auch Ehemann Ryan Reynolds (46) mit. Zudem waren die Schauspielstars Hugh Jackman (54), Sophie Turner (27) und Sabrina Carpenter (24) weitere Begleitpersonen von Swift. Mit Turner und Lively war die Sängerin bereits am vorangegangenen Samstag bei einem gemeinsamen Mädelsabend in New York City gesehen worden. Am Sonntag sorgte die Sängerin mit ihren berühmten Freunden dann für ein regelrechtes Staraufgebot auf den oberen Rängen des MetLife Stadium.

Swift kam in einem stylischen Freizeit-Look, bestehend aus Jeansshorts, schwarzem Langarmshirt, schwarzer Lederjacke und kniehohen Stiefeln mit hohem Absatz. Neben ihren Hollywood-Freunden wurde die 33-Jährige erneut Arm in Arm mit Donna Kelce gesichtet, der Mutter von Football-Star Travis Kelce. Auf dem X-Account (ehemals Twitter) der NFL ist von jener Szene ein kurzes Video geteilt worden.

Das gemeinsame Anfeuern scheint am Ende Wirkung gezeigt zu haben, denn die Kansas City Chiefs gewannen 23:20 gegen die New York Jets.

Taylor Swift hatte bereits in der vergangenen Woche die Chiefs bei ihrem Spiel gegen die Chicago Bears angefeuert. Auch dort wurde sie mit Kelces Mutter Donna auf der Tribüne gesichtet. Anschließend verließ sie mit Travis Kelce gemeinsam das Arrowhead Stadium in Kansas City, was umgehend für internationale Schlagzeilen und Liebesgerüchte gesorgt hatte.

In seinem wöchentlichen Podcast "New Heights with Jason and Travis Kelce" schwärmte der Profisportler anschließend von der Sängerin. "Ich genieße das Leben und ich habe dieses Wochenende verdammt genossen. Ein großes Lob an Taylor, dass sie hergefahren ist. Das war ziemlich krass", sagte er zu seinem Bruder und Co-Moderator Jason Kelce (35).

Auch alle anderen in seiner Suite, darunter Mutter Donna, seien begeistert gewesen. "Ich fand es einfach großartig, wie jeder in der Suite nur großartige Dinge über sie zu sagen hatte - die Freunde und die Familie. Sie sah fantastisch aus und jeder sprach großartig über sie." Bestätigt haben die beiden die Liebesgerüchte bislang nicht.

