Die Sturmflut kam mit voller Wucht und hat in Flensburg große Teile des Hafengebiets überschwemmt. Im südlichen Teil steht das Wasser so hoch, dass es auch vor dieser fest montierten Schiffsschraube keinen Halt macht und sie so wirken lässt, als wäre sie angespült worden. Neben ihr schwimmt eine Müllcontainer. In der Nacht zum Samstag soll der Wasserpegel laut Bundesamt für Seeschifffahrt in Flensburg bei 2,27 Meter über dem Normalwert gelegen haben.