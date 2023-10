Perfektion. Gerade im Showbusiness wird die groß geschrieben. Mandy Capristo wird mit 16 Jahren als Teil der Girlgroup „Monrose“ deutschlandweit bekannt. Eine normale Jugend von da an undenkbar. Die heute 33-Jährige arbeitet ununterbrochen, verdrängt Momente der Unsicherheit oder gar Angst. Aber irgendwann geht das nicht mehr.

„Dieses nervöse Gefühl ist einfach nicht mehr aus dem Körper gegangen“, gesteht sie RTL im Interview. Mit 28 Jahren bekommt sie ihre erste Panikattacke, weitere folgen. Heute spricht sie ganz offen darüber, hat sogar ein Buch geschrieben und die Plattform „Felice“ für Betroffene gegründet. Bei den Vienna Awards in Wien wurde sie für ihre Offenheit mit einem Preis für ihre Soziale Verantwortung ausgezeichnet.

„Als ich in der Phase war, in der es mir persönlich nicht so gut ging, habe ich mich wirklich an den Geschichten anderer Menschen mit hochgezogen“, erklärt sie diesen Schritt an die Öffentlichkeit. Wenn sie mit ihrer Geschichte auch nur einer Person helfen könne, dann müsse sie offen darüber reden.

Lese-Tipp: Warum dieses Jahr für Mandy Capristo das womöglich schwierigste ist