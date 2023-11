Zum Ende der Sommerwettbewerbe lief es für Schmid nicht wie gewünscht – es ging bergab statt bergauf. Das führte zu schwerwiegenden Problemen. „Ich habe ich mir zu viel Druck gemacht und dann auch Hilfe von außen gesucht“, gesteht Schmid im Interview mit chiemgau24. Der Schritt kam gerade noch rechtzeitig. Denn Schmid sagt auch: „Mir kam phasenweise die Freude am Skispringen abhanden.“

Lese-Tipp: Vater packt zum Tod von Rad-Star Gino Mäder aus: „Er allein ist verantwortlich“

Doch warum ging es dem Skisprung-Ass dermaßen an die Psyche? Er versucht sich in Erklärungen: „Ich bin mit 17 in den Weltcup gekommen, es ging eigentlich immer nur bergauf. Die vergangenen zwei Jahre bin ich in meiner Entwicklung aber stagniert. Plötzlich steht man dann da und knallt gegen eine Wand. Ich wusste nicht genau, wie ich an diese Stelle gekommen war. Gefühlt bin ich in diese Situation hereingerutscht.“