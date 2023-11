Vater packt zum Tod von Rad-Star Gino Mäder aus: „Er allein ist verantwortlich“

Mäder war am 15. Juni auf der fünften Etappe der Tour de Suisse gestürzt und am Tag darauf seinen schweren Kopfverletzungen im Alter von 26 Jahren erlegen. Die Staatsanwaltschaft hatte unmittelbar nach dem Unfall ein Verfahren eingeleitet, in dessen Folge Mäders Leichnam und sein Rad untersucht sowie mehrere Personen befragt wurden. Nun herrscht endlich absolute Klarheit! (nlu/dpa)