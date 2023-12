2015 erkrankte Serien-Star Shannen Doherty an Brustkrebs. Im Juni dieses Jahres postete die Schauspielerin ein Video, in dem sie erzählte, dass der Krebs schon Metastasen im Gehirn gebildet hätte.

Obwohl sie weiß, dass sie nie wieder gesund werden wird, kämpft Shannen mit schier unfassbarem Lebensmut und Optimismus gegen die Erkrankung an. Dass sie dabei in den letzten Jahren auch viele Rückschläge erleiden musste, ist ihr ganz und gar nicht anzusehen. Und das liegt vielleicht auch ein bisschen an ihrer positiven Lebenspilosophie.

„Ich glaube fest daran, dass alles, was man durchmacht, einen Grund hat! Es erfordert Arbeit und Ausdauer, viel Hingabe und Glauben, um bestimmte Dinge zu überstehen. Ich habe großartige Unterstützung und ich gebe nicht auf“, erklärt die 52-Jährige im Interview mit dem People-Magazin.