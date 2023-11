Es ist ein Hoffnungsschimmer.



Céline Dion hat sich seit langer Zeit wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. In ihrer Heimatstadt Las Vegas besuchte die 55-Jährige, die am "Stiff-Person-Syndrom" leidet, ein Sportevent. Die schwerkranke Sängerin schien bester Laune, wie wir im Video zeigen.



