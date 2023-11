„Toll, was man bei Aldi alles bekommen kann.“

Mike (54) und Lynne (50) arbeiten in der selben Aldi-Filiale in Schottland als Verkäufer. Inklusive Dudelsackspieler taucht Mike während ihrer Arbeitszeit plötzlich an der Kasse auf, um eine ganz besondere Frage zu stellen. Ob sie sein Angebot überzeugen kann? Außergewöhnliche und rührende Aufnahmen verraten es. (xes)

