Drama an Hamburger Hochbunker!

Am Freitagnachmittag wird die Feuerwehr zu einem schrecklichen Unfall gerufen. Ein kleines Kind (6) stürzt aus dem sechsten Stock eines Mehrfamilienhauses in die Tiefe. Ein Notarzt muss das sechsjährige Kind wiederbeleben – Im Krankenhaus erliegt es am Abend seinen Verletzungen.

