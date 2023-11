Schock im Norden: Hier bricht ein Stück Flensburg weg

Der Fußweg in dem Bereich am Hafen sei nicht mehr nutzbar und der Parkplatz davor auch nicht. Ob das plötzliche Abbrechen der Hafenkante etwas mit der verherenden Flut in Flensburg im Oktober zu tun haben könnte, ist noch nicht ganz klar. „Es lässt sich aktuell noch keine Ursache feststellen, dass muss nun geprüft werden“, so der Polizeisprecher. Die Stadt Flensburg wird sich jetzt um die weitere Sicherung und Prüfung des Schadens kümmern.(dpa/nid)