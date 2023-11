Wer futtert sie nicht gern geröstet, wenn es im Herbst kälter wird?

Doch Maronen, die zu den Buchengewächsen gehören, können viel mehr. Wir zeigen euch, wie ihr Esskastanien in der Küche nicht nur als Beilage richtig in Szene setzt, sondern auch als Hauptdarstellerin – ob in der Suppe und im Beilagen-Mix, als Hauptspeise oder in einem süßen Dessert.

