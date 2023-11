Lieberknecht hat nach dem Horror-Vorfall den Kopf ganz woanders – und eben nicht beim Fußball, sondern bei seiner Frau und seiner Familie. Die Konsequenz: Der Trainer wird dem Bundesligisten in dieser Woche fehlen. In Absprache mit dem Club befinde sich der 50-Jährige derzeit bei seiner Frau und seinen Kindern, teilten die Lilien am Montag mit. Ob Lieberknecht am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FSV Mainz 05 auf der Bank sitzen wird, ist offen.

Lesen Sie auch: Warnzeichen erkennen: Auf diese zwölf Schlaganfall-Symptome müssen Sie achten

„Ein Schlaganfall seiner Frau Simone erfordert aktuell Torstens gesamte Kraft und Aufmerksamkeit“, sagte Vereinspräsident Rüdiger Fritsch der Mitteilung zufolge: „Von uns als Verein erhält er jede erdenkliche Rückendeckung, um sich voll und ganz seiner Frau sowie seiner Familie widmen zu können.“