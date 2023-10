Der in Saarbrücken tot aus der Saar geborgene fünfjährige Mathis ist laut Staatsanwaltschaft „relativ zeitnah“ nach dem Verlassen des Spielplatzes ertrunken. Nach den Ermittlungen gehe man davon aus, dass das Kind am 2. Oktober sich selbst vom Spielplatz entfernt habe, in die Saar gefallen und ertrunken sei, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft Saarbrücken am Mittwoch auf dpa-Anfrage mit.

Mathis war am Abend des 2. Oktober bei einem Spielplatzbesuch mit seiner Familie nahe des Flusses verschwunden. Anschließend suchte die Polizei mehrfach intensiv nach ihm. Unter anderem kamen Taucher, ein Helikopter, Drohnen und ein Sonarboot zum Einsatz. Sämtliche Suchaktionen nach dem Jungen waren erfolglos geblieben.

