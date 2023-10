Owsjannikow hatte seiner Ex-Frau bereits in der Vergangenheit das Leben schwer gemacht, indem er sie auf Zahlungen von Alimenten verklagt hatte – mit Erfolg. Das berichtet die Kronenzeitung. Tragisch: Selbst ihre eigene Mutter soll sich von Owsjannikowa abgewendet haben, schildert die Kreml-Kritikerin. „Meine Mutter sagte nach meiner Protestaktion, dass ich eine Verräterin bin“, so Owsjannikowa im Mai 2022 beim Nachrichtensender Welt.

Anfang Oktober hatte die russische Justiz Owsjannikowa in Abwesenheit zu achteinhalb Jahren Haft in Abwesenheit verurteilt – bislang ohne Wirkung. Ob die geflüchtete Ex-TV-Journalistin nun tatsächlich um ihre elfjährige Tochter bangen muss, ist ebenfalls fraglich. Zwar war Owsjannikowa vor rund zwei Wochen in ein Pariser Krankenhaus gekommen, weil sie sich gesorgt hatte, vergiftet worden zu sein. Doch Untersuchungen ergaben: Fehlalarm. Im Exil scheinen Mutter und Tochter einigermaßen in Sicherheit vor Putin und seinem Machtapparat zu sein. (jak)