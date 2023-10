Sie wurde nicht für ihren TV-Auftritt bestraft…

„No War“ – kein Krieg – als Marina Owsjannikowa ein Protestplakat mitten in den russischen Hauptnachrichten in die Höhe hält, wird die Journalistin weltweit bekannt. Später hat sie alleine vor dem Kreml gegen Putin protestiert – dafür wurde sie nun in Abwesenheit verurteilt.