Rührend: Reporterin entdeckt überraschend ihren Onkel, als er ein Flüchtlingsschiff verlässt

Yousra Elbagir ist für den britischen Sender Sky in der Hafenstadt am Roten Meer. Dschidda ist eine von vielen Städten, in denen derzeit Menschen ankommen, die vor den chaotischen Zuständen im Sudan flüchten.

Die Reporterin steht am Kai, spricht mit Ankömmlingen. Plötzlich sagt sie: „Da ist mein Onkel, da ist mein Onkel“ und bahnt sich einen Weg durch die Menschen. Die beiden fallen sich in die Arme, herzen und küssen sich. Tränen der Freude und Erleichterung fließen. „Wie geht es dir?“ „Gut“. „Gott segne dich!“

Dann sagt sie: „Ich wusste nicht, dass du hierhergekommen bist.“ Ihr Onkel antwortet: „Wir sind gestern gegangen, Gott sei Dank.“ Dann erklärt er: „Ich kann nicht sprechen. Ich bin müde.“ Elbagir sagt, sie werde ihre Mutter informieren. „Eines Tages werden wir alle zusammen im Sudan sein, so Gott will“, mit diesen hoffnungsvollen Worten beendet sie den emotionalen Moment.