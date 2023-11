Riesen-Überraschung nach Ostsee-Sturmflut: Paar findet Bernstein

„Wir sind auch recht große Fossiliensammler“, beschreibt Carsten Kühl sich lachend im Gespräch mit RTL. Mit seiner Frau betreibt der Insulaner den Campingplatz Ostsee Katharinenhof an der steilen Ostküste der Insel. An dem steinigen Strand hätten sie schon oft kleine Schätze entdeckt, doch Bernsteine waren bisher nur selten dabei – und erst recht keine so großen. „Die findet man eher an der Nordsee“, meint Kühl. Doch an diesem Morgen haben die beiden Glück: Nach dem Sturm ist das Meer ganz ruhig. Von der Wasserkante aus entdeckt Carsten Kühls Frau den goldgelben Klumpen.

Lese-Tipp: Zahn von Urzeit-Hai Megalodon: Neunjährige macht den Fund ihres Lebens