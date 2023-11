Vor zehn Jahren, 2013, hatten Calmund und seine über 20 Jahre jüngere Ehefrau Sylvia die kleine Nisha während eines Thailand-Urlaubs kennengelernt und später adoptiert. Aus voriger Ehe brachte Calli fünf Kinder mit in die Patchwork-Familie. Für ihre Tochter zog das Ehepaar extra ins ruhige Saarland, wie er auch noch einmal im RTL-Interview erklärt. „Ich habe gesagt: Wir müssen das für das Kind machen und nicht in so einer Großstadt, wo dann alles schwierig wird.“ Sein Fazit: „Das waren sechs Richtige, dass wir hingekommen sind.“ Dafür sei er sehr dankbar und das freue ihn unwahrscheinlich.

Mit der Adoption endete auch eine sehr schwere Zeit. Zuvor hatte es das Ehepaar achtmal mit künstlicher Befruchtung versucht – doch immer ohne Erfolg. „Sie hatte viele Probleme, Fehlgeburten“, gestand Calmund in einem Sky-Interview im Januar 2021. „Die Ärzte haben sich schon Sorgen um Sylvia gemacht.“ Diese Sorgen sind nun endgültig vergessen!