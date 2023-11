Doch warum entschied er sich damals für das Angebot von RTL? Das große Geld spielte dabei eine wesentliche Rolle. Denn der Wechsel von Calmund ins TV-Geschäft setzte bei ihm in Sachen Gehalt neue Maßstäbe. Das gibt der 75-Jährige im Gespräch mit RTL anlässlich seines Geburtstages am Donnerstag (23.11) unumwunden zu: „Ich habe mehr Geld verdient als in einem Jahr bei Bayer 04 Leverkusen“.

Damals kassierte Calli bei Bayer 04 immerhin 350.000 im Jahr. Zu den Spitzenverdienern zählte er in der Branche damit aber nicht. Dennoch sei er zufrieden gewesen, „es war alles in Ordnung“.

Lese-Tipp: Er steigt wieder ins Cockpit! Mick Schumacher hat einen neuen Job