Sommer 1965 – sechs Fußballspieler werden weit über die Grenzen Bayerns bekannt und führen den FC Bayern München in die Bundesliga. Für Gerd Müller, Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Paul Breitner und Uli Hoeneß ist es der Weg in den Fußball-Olymp und am Ende, mit der Nationalelf, auch der zum Weltmeister. Unten im Video geben wir einen kleinen Vorgeschmack auf die Serie „Gute Freunde“!