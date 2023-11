Rettungskräfte finden verlassenes Auto und Angelrute am Ufer!

Wo ist Roman Butchaski? Im australischen Bundesstaat Queensland suchen Rettungskräfte mit Hubschraubern und Fahrzeugen nach dem 60-Jährigen. Der leidenschaftliche Angler fährt am Sonntag zum Olive River, einem Fluss, in dem es vor Krokodilen nur so wimmelt. Danach verliert sich seine Spur. Am Ufer finden die Suchtrupps nur sein Auto, Angelzubehör und persönliche Gegenstände.

