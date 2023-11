Im Anschluss trifft Präsident Yoon Suk-yeol auch auf König Charles III. (75) und dessen Ehefrau, Königin Camilla (76). Per Kutsche fahren die Ehrengäste samt royaler Familie zum Buckingham Palast, wo die Königsfamilie zu einem festlichen Lunch einlädt. Auch ein Besuch der Westminster Abbey steht am Nachmittag auf der Tagesordnung. Dort legt Präsident Yoon am Grab des Unbekannten Soldaten einen Kranz nieder. Anlass war der 70. Jahrestag des Endes des Koreakriegs.

Am Abend richtet König Charles für den Präsidenten Südkoreas wiederum im Buckingham Palast ein Staatsbankett aus. Zu diesem erscheint Prinzessin Kate in einer eleganten, weißen Robe, wie oben im Video zu sehen ist! spot on news (dga)