„Charles ist sehr beliebt. Das ist interessant, weil das war nicht so zu erwarten. [...] Er hat einfach einen guten Job gemacht in den vergangenen 14 Monaten, seit die Queen tot ist. Er hat eigene Themen gesetzt. Themen wie Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Kinder, Jugendliche. Das sind Themen, die für einen 75-Jährigen eigentlich nicht so auf der Tagesordnung sind. Aber Charles hat gesagt, das sind Zukunftsthemen“, erklärt Michael Begasse.