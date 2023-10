König Charles verkauft jetzt Pizza - Royalexperte weiß warum

„Charles hat, seit er die Regierung übernommen hat, den großen Sparkurs begonnen. Die Pizza-Geschichte ist die logische Konsequenz daraus“, erklärt Michael Begasse. „Balmoral ist ja eigentlich eine Privat-Residenz der Königsfamilie. Doch mit dem Eintrittsgeld dafür möchte Charles Geld verdienen, was wiederum den Fonds zugute kommt, die diese historischen Gebäude unterstützen und in Stand halten.“ Daher sei die Pizza-Entscheidung eine pragmatische gewesen, glaubt der Adelsexperte: „Charles hat ihn diesem aktuellen Fall die kulinarischen Gründe etwas außer acht gelassen und die finanziellen Gründe in den Vordergrund gestellt.“

Lese-Tipp: Ein Jahr König Charles - die royale Bilanz von Michael Begasse