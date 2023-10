König Charles wird 75: Erste Geburtstagspläne enthüllt

Die Planungen für die Feierlichkeiten anlässlich des 75. Geburtstages von König Charles III. am 14. November sind bereits in vollem Gange. Die Wohltätigkeitsorganisation „The Prince's Foundation“ hat angekündigt, dass der König diesen Meilenstein-Geburtstag mit Untertanen, die wie er in diesem Jahr 75 Jahre alt werden, feiern möchte. Am 13. November, dem Vorabend von Charles’ Geburtstag, sollen Festveranstaltungen in englischen Highgrove Gardens in Gloucestershire und dem schottischen Dumfries House in Cumnock stattfinden.

Es reicht aber nicht, im selben Jahr wie der König Geburtstag zu haben. Charles möchte Menschen, die sich durch gute Taten für ihre Gemeinschaft hervorgetan haben, belohnen. Ebenso möchte er einsamen Gleichaltrigen, denen es guttun würde, bei einem Fest in Gesellschaft zu sein, eine Freude machen. Beide Personengruppen können online für seine Geburtstagspartys nominiert werden, heißt es in einer Erklärung auf der Website von „Highgrove Gardens“. Organisationen, die im Jahr 2023 ihr 75-jähriges Bestehen feiern, können sich ebenfalls bewerben.

Es wird Live-Musik und Nachmittagstee geben sowie die Möglichkeit, zu tanzen und sich mit anderen zu unterhalten.

Lese-Tipp: Ein Jahr König Charles - die royale Bilanz von Michael Begasse