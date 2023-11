Lese-Tipp: Prinz Frederik und Prinzessin Mary: Sohn Christian feiert mit 18 Jahren seine Balkon-Premiere!

Dem Bericht zufolge soll sich der 55-Jährige vor zwei Wochen heimlich mit dem mexikanischen TV-Star Genoveva Casanova (47) in Madrid getroffen haben. Zu dem Zeitpunkt war Kronprinzessin Mary (51) in New York. Die 47-Jährige weist die Vorwürfe gegenüber der spanischen Zeitschrift Hola! vehement zurück und droht nun mit einer Klage. Auf Instagram teilt sie mit, dass „jede derartige Behauptung nicht nur völlig unwahr ist, sondern auch die Tatsachen auf böswillige Weise verdreht“. Sie und Frederik seien lediglich „Freunde“. (mja)