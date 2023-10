Prinz Christian von Dänemark: Balkon-Premiere zum 18. Geburtstag

Einen anderen Hinweis auf etwas, das am Tag vor der Volljährigkeit des nächsten Thronfolgers ansteht, gab der Palast bereits vor drei Tagen. Anlässlich seines bevorstehenden Geburtstags habe sich Prinz Christian auf eine Bildungsreise begeben: „Mit dem Ziel, mehr über einige der grundlegenden Institutionen der dänischen Gesellschaft zu erfahren, die in der dänischen Verfassung verankert sind.“ Seine Reise wird den Prinzen „durch das dänische Parlament, ein Ministerium, den Obersten Gerichtshof, die Kirche und die dänische Verteidigung führent", hieß es in einem Instagram-Post weiter. Christian wird dabei von seinem Vater Frederik begleitet.

Lese-Tipp: Beruhigungspillen, Alkohol, Blackout: So wild treibt es das dänische Königshaus