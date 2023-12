Eine kleine Unachtsamkeit hätte ihn fast umgebracht.

Mega-Schock am frühen Sonntagmorgen an der Schlachte in Bremen: Ein Tourist (57) aus Niedersachsen ist auf dem Weg zu einem Hotelboot, als er zwischen Anleger und Schiff stürzt und in die Weser fällt. Er kämpft ums Überleben und droht, von der Strömung mitgerissen zu werden.

