Plötzlich bricht der Boden zusammen! Lkw stürzt in riesiges Erdloch

Im einen Moment fährt er auf dem Weg, im anderen steckt er unter ihm fest. Dieser Lkw war in der chinesischen Region Yuncheng unterwegs, als plötzlich der Boden unter dem Fahrzeug einbrach. Aus dem Nichts hörte man einen lauten Knall – anschließend verschwand der hintere Teil des Fahrzeugs in dem Erdloch. Glücklicherweise blieb der Fahrer bei dem Unfall unverletzt – und in der Nähe befindliche Passanten konnten ihm schnell aus dem fahrunfähigen Lkw retten. Eine Überwachungskamera zeichnete den Moment, in dem die Straße nachgibt, auf – die Schock-Szene sehen Sie im Video. (mas)