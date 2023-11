Für die Deutsche Meisterschaft im Cocktailmixent haben sich insgesamt 72 Bartender und Bartenderinnen aus ganz Deutschland beworben. Zehn davon stehen am Dienstag (21. November) im Finale und können in Göttingen ihr Mix-Talent unter Beweis stellen. Alle servieren außergewöhnliche Drinks aber keiner ist so gut wie der von Siegerin Alejandra Breustedt. Wer ihre Piña Morada probieren möchte, muss eventuell etwas intensiver nach den Zutaten schauen, aber dafür ist er schnell gemixt.

