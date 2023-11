Antioxidantien sind der erste von drei wichtigen Bausteinen, um Entzündungen vorzubeugen. Die stecken beispielsweise in Vitamin C. Aber auch die sekundären Pflanzenstoffe in Gemüse kämpfen erfolgreich gegen die freien Radikale im Körper an. Diese freien Radikalen entstehen im Körper durch Stress, Stoffwechselprozesse, UV-Strahlung oder Rauchen und lösen Entzündungen aus.

Von welchen Lebensmitteln sollte ich also besonders viel essen? „Beeren, Obst und grünes Blattgemüse, denn die sekundären Pflanzenstoffe neutralisieren Schadstoffe im Körper“, erklärt Manz. Auch Zink und Selen beugen Entzündungen vor und stärken das Immunsystem.

Gemüse eignet sich auch als gesunder grüner Smoothie. „Zwei Teile Gemüse, ein Teil Obst“, empfiehlt Manz. Ob Grünkohl, Spinat oder Rote Beete ist egal – Hauptsache Gemüse.

