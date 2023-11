Peter (23) liegt tot auf Tiber-Insel in Rom: Polizei steht vor einem Rätsel

Noch am Nachmittag trifft sich Peter mit zwei deutschen Freunden, sie sind ebenfalls zum Studieren in Rom. Informationen der italienischen Tageszeitung Corriere della Sera nach kommt der 23-Jährige erst im September an, wohnt in einer Unterkunft im Zentrum der ewigen Stadt. Jetzt ist er tot. Dutzende Zeugen müssen mit ansehen, wie er von der Brücke stürzt und tödlich auf Betonplatten aufprallt.

Lese-Tipp: Polizei bestätigt: Studenten wurden im Schlaf erstochen

Warum der Österreicher stirbt, ist unklar. Ermittler haben das Zimmer seiner Pension und dort befindliche persönliche Gegenstände untersucht – ohne Anhaltspunkte. Laut Polizei habe es den Anschein gemacht, als sei er ein „junger Mann ohne Probleme“ gewesen. Das Ergebnis der Leichenobduktion steht noch aus. Bislang schließt die Polizei nichts aus. Ein Unfall sei denkbar, bei dem Versuch ein Foto zu schießen etwa. Denn die Ermittler finden sein Mobiltelefon neben der Leiche, berichtet der Corriere weiter.