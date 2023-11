Was ist mit Carlotta passiert? Die Nachfrage bei einer Tierärztin hat nichts ergeben, daher hat sich Paul hilfesuchend an seine Community gewendet – und eine mögliche Antwort bekommen. „90 Prozent sagen, ihr wurde Blut abgenommen. Das macht man an der rechten Pfote. Und Ultraschall macht man am Bauch. Deswegen ist das da abrasiert.“

Nun vermutet Paul, dass ein Tierschutzverein die herumstreunende Carlotta kurzfristig unter seine Fittiche genommen hat und feststellen wollte, ob sie kastriert ist.

Weil die Katze „eh gerade so verängstigt ist“, will der 42-Jährige sie aktuell lieber in keinen Karton stecken und zu einem Tierarzt fahren. Bevor er sie irgendwelchen Strapazen aussetzt, will sich Paul erstmal angucken, wie es Carlotta weiter so geht. „Sie war auch gestern besser drauf“, freut er sich.

Wir drücken alle Daumen und Samtpfoten, dass der Schmusetiger bald wieder der alte ist.