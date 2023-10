Denn wenn Paul Janke schreibt, er sei flachgelegt worden, dann meint er nicht etwa von einer Frau, sondern – tadaaa – von einer Erkältung. Aber in seinem Alter dürfe man halt „nicht mehr wählerisch sein“, so der ehemalige Bachelor.

Ist klar. Wer mit 42 Jahren so einen Hammer-Body hat wie den, den Paul uns bei Instagram nackig in der Hängematte zeigt, darf ganz sicher noch wählerisch sein. Da würden die Frauen sicher sogar an Pauls Bett Schlange stehen, wenn er schwer erkältet wäre. Schließlich muss ihn ja jemand gesund pflegen.

Lese-Tipp: Paul Janke ist plötzlich ein Muskelprotz: Wie hat er das gemacht?