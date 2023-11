Lauren und Connor Young sind zwei Menschen, „die sich mehr darum kümmerten, Mann und Frau zu sein, als um alles andere.“ Das schreibt Lauren zu einem Post auf Tiktok, in dem sie erklärt, wie sie und ihr Partner es geschafft haben, für ihre Traumhochzeit umgerechnet gerade einmal rund 3.000 Euro auszugeben. Ihr Geheimnis? Es muss nicht alles neu und von teuren Unternehmen durchgeführt oder erstellt sein – Second Hand und Do it yourself sind die Zauberworte für eine gelungene Low-Budget-Hochzeit!

