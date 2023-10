Lesen Sie auch: Leiche in Norwegen gefunden – ist es die vermisste deutsche Amelie (26)?

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich bedankt sich bei der Bevölkerung „für die Kooperation und das Verständnis“, heißt es weiter. Genauere Details zur Tat sind bisher nicht bekannt. Unklarheit herrscht am Montag auch noch über den genauen Tatort – so berichtet die Kronen Zeitung, die Frau sei in Aschen (Bezirk Zwettl) getötet worden – dem Kurier zufolge wurde die Leiche auf einem Friedhof in Tschechien entdeckt. Die Scheune, in der der Tatverdächtige gefunden wurde, befindet sich im Bezirk Krems, knapp 50 Kilometer vom möglichen Tatort in Aschen entfernt. Die Ermittlungen dauern an. (ibü)