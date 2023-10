Gleich mehrere Notrufe gingen kurz darauf bei den Rettungskräften ein. Anwohner meldeten in der Nacht die lauten Schreie einer Frau. Fünf Mal soll der 20-Jährige laut Bildzeitung zugestochen haben – vier Mal in die Brust und ein Mal in den Hals. Die Einsatzkräfte trafen auf einer Straße in der Wohnsiedlung schließlich auf die schwer verletzte junge Frau.

Noch vor Ort wurde sie wiederbelebt, starb jedoch im Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter soll zunächst mit dem Auto geflüchtet sein. Die Polizei nahm in später in seiner Wohnung fest. Zu den Hintergründen halten sich Polizei und Staatsanwaltschaft bedeckt. Sie haben eine Mordkommission eingerichtet. (dpa/sbl)

Lese-Tipp: Laurent F. ermordete seine Kinder offenbar aus Rache an seiner Ex-Frau