Norddeutschland in Alarmbereitschaft: Mehr Polizeistreife vor jüdischen Einrichtungen

Für Montagabend hat die Deutsch-Israelische Gesellschaft in Hamburg zu einer Solidaritätskundgebung vor dem Rathaus der Hansestadt aufgerufen. „Wir stehen an der Seite Israels!“, hieß es in dem Aufruf vom Sonntag. „Wir befürchten, dass hierzulande antisemitische Akteure die legitime Verteidigung durch Israel missbrauchen werden, um Gewalt gegen Jüdinnen und Juden auch in Hamburg zu schüren“, hieß es weiter. Man fordere die Stadtpolitik auf, sich dem entgegenzustellen. Auch in Hannover, Bremen und weiteren Städten im Norden wurden für Montag Solidaritätskundgebungen angekündigt. (dpa/nid)