Lohnt sich für mich eine neue Heizung und welche alternativen Heizmethoden gibt es? Wann sollte ich die Spülmaschine anstellen und wann sollte ich besser mit der Hand spülen? Wie viel spare ich, wenn ich die Waschmaschine auf eine niedrigere Temperatur einstelle? Elektroauto oder Hybrid – und für wen ist das was? Die große RTL-Themenwoche „Packen wir´s an“ beschäftigt sich in diesem Jahr mit dem Thema Energie & Mobilität. In der letzten Oktoberwoche (24.-30.10.2022) drehen sich die Beiträge in TV, Online, Radio und Zeitschriften vor allem darum, wie wir täglich Energie einsparen und unseren Geldbeutel schonen können.