Was war passiert?



Ein schwarzer BMW M3 durchbricht Anfang Febuar erst eine Mauer und kracht dann in eine Bushaltestelle in der Hafenstraße auf St. Pauli. Menschen kommen zum Glück nicht zu Schaden. Der erste Verdacht: Dompé soll mit dem Fahrer eines gelben Mercedes AMG um die Wette gerast sein. Zugelassen auf seinen HSV-Kollegen William Mikelbrencis (19). Dieser soll zum Unfallzeitpunkt aber nur Beifahrer gewesen sein.

Laut Augenzeugenberichten soll Dompé nach dem Unfall in den Mercedes gestiegen sein. Die Männer haben sich dann im Benz aus dem Staub gemacht. Zunächst behauptet Dompé nach dem Unfall sogar, er sei nicht selbst gefahren, zieht diese Aussage jedoch wieder zurück. Vom HSV gibt’s eine „empfindliche“ Geldstrafe für beide Spieler und sie entschuldigen sich öffentlich. „Ich bin wegen des großen Fehlers sehr enttäuscht. Es tut mir leid“, sagt Dompé damals. „Ich entschuldige mich dafür beim Klub, den Fans und meinem Team. Ich übernehme die volle Verantwortung für das, was passiert ist.“

Nun folgen seinen Worten offenbar auch Taten. (sis)