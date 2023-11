„Wir müssen es einfach laufen lassen und sehen, was passiert“, sagt Tante Kari Johnson der britischen Boulevardzeitung Mirror. „Wie auch immer sie sich entschieden hätten, ich hätte damit leben müssen. Aber ich bin einfach froh, dass sie fleißig das tun, was sie tun sollen.“ Damit nimmt sie Bezug auf die am Montagabend bestätigte Festnahme: Polizei und Staatsanwaltschaft in England hatten 17 Tage nach dem Unglück einen Mann wegen des Verdachts auf Totschlag in Haft genommen. Wer ist dieser Mann? Das ist noch unklar!

Das Drama auf dem Eis lässt Kari Johnson nicht los. Ende Oktober traf ein Gegenspieler Johnson unglücklich und schlitzte ihm mit seiner Kufe die Kehle auf. Der Eishockey-Profi brach schwer blutend auf dem Eis zusammen – und starb später an seinen schlimmen Verletzungen. Tante Kari war damals schon tief traurig und geschockt: Mit einer bewegenden und herzzerreißenden Nachricht trauerte sie um ihren Neffen.