Weitere Details zu der Festnahme nannte die Polizei in der Grafschaft South Yorkshire nicht. In einer Pressemitteilung bat sie darum, „auf Kommentare und Spekulationen zu verzichten“. Weiter hieß es: „Unsere Ermittlungen wurden unmittelbar nach dieser Tragödie begonnen und wir haben ausführliche Untersuchungen durchgeführt, um die Ereignisse zu rekonstruieren, die zum Tod Adams in diesen bisher nicht dagewesenen Umständen führten“.

Der Tod des US-Amerikaners hatte weltweit Entsetzen ausgelöst. Der 29-Jährige war bei dem Auswärtsspiel seines Teams in Sheffield im Zweikampf unglücklich von der Schlittschuhkuve seines Gegenspielers Matt Petgrave getroffen worden. Der frühere Profi der Augsburg Panthers brach schwer blutend auf dem Eis zusammen. Wenig später starb er an seinen Verletzungen.

