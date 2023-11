Nun gab es einen emotionalen Moment für Pettgrave – aber im positiven Sinn! Im zweiten Drittel der Partie gegen Coventry Blaze am Sonntag wurde sein Bild auf dem Videowürfel der Heim-Arena gezeigt. Fans quittierten das mit tosendem Applaus und Standing Ovations. Sein Verein schrieb dazu auf der Homepage: „Ein ergreifender Moment in der 22. Minute, als Matt Petgrave den Applaus von über 8000 Fans erhielt, um ihn an unsere Liebe und Unterstützung zu erinnern.“

Pettgrave selbst stand beim ersten Heimspiel seit dem tödlichen Horror-Unfall nicht im Kader. Doch die Geste kam sicher trotzdem sehr gut bei ihm an. (nlu)