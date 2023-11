Es sind Bilder, die nur schwer zu ertragen sind: Ein Mann schleudert einen kleinen Chihuahua-Welpen in die Luft, schlägt dem Tier ins Gesicht. Die schreckliche Sezene spielt sich in einem Münchner Nagelstudio ab. Scheinbar fühlt der Tierquäler sich völlig unbeobachtet. Eine Frau wird allerdings auf der Straße auf die Schreie des vier Monate alten Luca aufmerksam. Sie sieht durch die Scheibe, was der Mann dem Hund antut, beginnt zu filmen und alarmiert die Polizei.

Lese-Tipp: Tierquäler schockiert Mallorca: Mann verfüttert lebendes Ziegenbaby an seine Hunde

„Sie war dort gegen 3.00 Uhr früh an einem Nagelstudio vorbeigegangen, aus dem schmerzerfüllte Hundeschreie ertönten. Durch das Schaufenster konnte sie beobachten, wie der Studiobetreiber in einem Nebenraum in aller Seelenruhe einen winzigen Chihuahuawelpen auf seinem Schoß absichtlich quälte“, schreibt der Tierschutzverein in einer Pressemitteilung.

Als die Beamten eintreffen, können sie den Hund nicht finden. Nachdem die Passantin den Mann noch zur Rede stellt, schickt sie dem Münchner Tierschutzverein das Handyvideo. Doch es vergehen vier Tage, bis der kleine Luca endlich aus den Fängen des Tierquälers befreit werden kann.

Lese-Tipp: ENDLICH KNAST für Tierquäler (23)! Sadist tötet Kätzchen seiner Freundin - Hammer-Urteil