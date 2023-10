Sechsjähriges Mädchen besonders tapfer!

Sie spielt mit ihren Freunden am Samstagnachmittag im Innenhof eines Neubaugebiets in München. Nichts böses ahnend stellt sie sich auf eine Kunststoffläche, wippt hin und her – dann passiert es! Der Kunststoff gibt nach, das Mädchen rauscht circa vier Meter in die Tiefe.